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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach tödlichem Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Lauingen / Gundelfinger Straße und Lauinger Straße / Höhe Kreisstraße Abschnitt 90 - Am heutigen Freitag (26.06.2026) ereignete sich auf der Verbindungsstraße zwischen Lauingen und Gundelfingen ein tödlicher Verkehrsunfall. Beide jeweiligen Fahrzeugführer verstarben noch an der Unfallstelle.

Gegen 18.00 Uhr kollidierte ein 34-jähriger Motorradfahrer und sein 32-jähriger Sozius mit einem 62-jährigem Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache. Der 62-Jährige und der 34-Jährige verstarben noch an der Unfallstelle. Der 32-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache. Im Laufe der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass sich der Unfallverursacher zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für sein Motorrad befand. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein unfallanalytisches Gutachten veranlasst. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit abgeklärt.

Die Ortsverbindung zwischen Lauingen und Gundelfingen war für mehrere Stunden gesperrt. Der 62-Jährige sowie der 32-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Die 34-Jährige besitzt die griechische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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