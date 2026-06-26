PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl und Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Königsbrunn - Im Zeitraum von Samstag (20.06.2026), 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter einen Rucksack von einer Liegefläche am Ilsesee. Die im Rucksack befindlichen Elektrogeräte konnten durch die 17-Jährige Eigentümerin kurze Zeit später am Lauthersee beschädigt aufgefunden werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl und Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 26.06.2026 – 13:53

    POL Schwaben Nord: 0963 - Kriminalpolizei ermittelt nach Brand

    Augsburg (ots) - Hiltenfingen - Am Freitag (25.06.2026), gegen 15:30 Uhr, geriet ein Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Buchenstraße in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Ersten Erkenntnissen nach, handelt es sich bei der Brandursache um glimmende Rückstände aus ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 13:52

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheitsfahrt

    Augsburg (ots) - Pfersee - Am Donnerstag (25.06.2026), gegen 23:45 Uhr, fuhr ein 41-Jähriger mit einem E-Scooter in der Augsburger Straße. Bei einer Kontrolle durch die Polizei konnte bei dem Fahrer eine Alkoholisierung festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme bei dem 41-Jährigen. Die Polizei ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 13:51

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

    Augsburg (ots) - Haunstetten - Am Donnerstag (25.06.2026), kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 24-jährigen Autofahrerin und einer Straßenbahn in der Haunstetter Straße. Gegen 17:00 Uhr fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Auto in Richtung Süden. An der Kreuzung Höhe Bürgermeister- Ulrich-Straße wollte die Frau abbiegen. Hierbei übersah sie offenbar die Straßenbahn, die entlang der Haunstetter Straße neben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren