Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl und Sachbeschädigung
Augsburg (ots)
Königsbrunn - Im Zeitraum von Samstag (20.06.2026), 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter einen Rucksack von einer Liegefläche am Ilsesee. Die im Rucksack befindlichen Elektrogeräte konnten durch die 17-Jährige Eigentümerin kurze Zeit später am Lauthersee beschädigt aufgefunden werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl und Sachbeschädigung.
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