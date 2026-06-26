Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0963 - Kriminalpolizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots)

Hiltenfingen - Am Freitag (25.06.2026), gegen 15:30 Uhr, geriet ein Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Buchenstraße in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Ersten Erkenntnissen nach, handelt es sich bei der Brandursache um glimmende Rückstände aus einer Feuerschale. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Gersthofen - Am Freitag (25.06.2026), gegen 14:30 Uhr, geriet eine Lagerhalle in der Augsburger Straße in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 - 30.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

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