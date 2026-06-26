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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheitsfahrt

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Donnerstag (25.06.2026), gegen 23:45 Uhr, fuhr ein 41-Jähriger mit einem E-Scooter in der Augsburger Straße. Bei einer Kontrolle durch die Polizei konnte bei dem Fahrer eine Alkoholisierung festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme bei dem 41-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr in Folge Alkohols. Der 41-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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