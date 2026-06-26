Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Donnerstag (25.06.2026), kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 24-jährigen Autofahrerin und einer Straßenbahn in der Haunstetter Straße. Gegen 17:00 Uhr fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Auto in Richtung Süden. An der Kreuzung Höhe Bürgermeister- Ulrich-Straße wollte die Frau abbiegen. Hierbei übersah sie offenbar die Straßenbahn, die entlang der Haunstetter Straße neben ihr fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde bei dem Unfall eine 42-Jährige Frau in der Straßenbahn verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun gegen die 24-Jährige wegen fahrlässiger Körperverletzung und eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Die 24-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Die 42-Jährige hat die eritreische Staatsangehörigkeit.

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