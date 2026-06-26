Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl
Augsburg (ots)
Innenstadt - Im Zeitraum von Mittwoch (24.06.2026), 21:30 Uhr bis Donnerstag (25.06.2026), 07:30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter ein Fahrrad der Marke Specialized von einem Fahrradständer in der Nagahama-Allee. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
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