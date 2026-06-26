POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots) - A 8 / FR Stuttgart / Anschlussstelle Ost - Am Mittwoch (24.06.2026) fuhr ein 46-Jähriger mit einem Tiertransporter auf der A8 in Richtung Stuttgart. Gegen 17:30 Uhr stellte eine Streifenbesatzung fest, dass der Transporter trotz der hohen Außentemperaturen mit Schweinen beladenen war. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Tiertransporter mit rund 600 Ferkel beladen und die ...

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