Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach sexueller Belästigung und sucht Zeugen
Augsburg (ots)
Innenstadt - Im Zeitraum von Mittwoch (24.06.2026), 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr, belästige ein 36-Jähriger mehrere Personen in einem Freibad in der Schwimmschulstraße. Der 36-jährige Mann belästigte mehrere Badegäste im Alter von 7 Jahren, 15 Jahren, 18 Jahren und 26 Jahren, in dem er sie berührte. Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung gegen den 36-Jährigen. Zeugen und weitere Geschädigten werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/3232110 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell