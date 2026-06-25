Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach sexueller Belästigung und sucht Zeugen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum von Mittwoch (24.06.2026), 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr, belästige ein 36-Jähriger mehrere Personen in einem Freibad in der Schwimmschulstraße. Der 36-jährige Mann belästigte mehrere Badegäste im Alter von 7 Jahren, 15 Jahren, 18 Jahren und 26 Jahren, in dem er sie berührte. Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung gegen den 36-Jährigen. Zeugen und weitere Geschädigten werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/3232110 zu melden.

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