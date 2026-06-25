Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei stoppt Tiertransport

Augsburg (ots)

A 8 / FR Stuttgart / Anschlussstelle Ost - Am Mittwoch (24.06.2026) fuhr ein 46-Jähriger mit einem Tiertransporter auf der A8 in Richtung Stuttgart. Gegen 17:30 Uhr stellte eine Streifenbesatzung fest, dass der Transporter trotz der hohen Außentemperaturen mit Schweinen beladenen war. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Tiertransporter mit rund 600 Ferkel beladen und die Wassertränke der Tiere bereits leer war. Die Beamten wiesen den 46-jährigen Fahrer an, den Transporter an einem schattigen Platz abzustellen und alarmierten die Feuerwehr. Die Feuerwehr kühlte die Tiere mit einem Wassersprühnebel und füllte die Wassertränken auf. Die Tiere wurden nach Absprache mit dem Veterinäramt zu einer Notstation für Tiere gebracht. Die Autobahnpolizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz gegen 46-Jährigen sowie dessen Auftraggeber. Der 46-jährige Fahrer hat die polnische Staatsangehörigkeit.

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