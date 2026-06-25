Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl
Augsburg (ots)
Hochzoll - Im Zeitraum von Dienstag (23.06.2026) 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter ein versperrtes Fahrrad der Marke Cube vor einem Kiosk in der Oberländerstraße. Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls eines Fahrrads im besonders schweren Fall. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310.
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