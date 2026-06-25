POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am heutigen Mittwoch (24.06.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen am Königsplatz. Gegen 14.00 Uhr gerieten zwei alkoholisierte 32-Jährige zunächst verbal in Streit, woraufhin einer der beiden den Rollator des anderen in einen Brunnen warf. Die beiden Männer gingen im Anschluss ...

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