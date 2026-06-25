Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffti

Augsburg (ots)

Antonsviertel - Im Zeitraum von Dienstag 26.06.2026), 20:00 Uhr bis Mittwoch (24.06.2026), 08:45 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti in der Morellstraße. Eine oder mehrere unbekannte Täter besprühten eine Hauswand an einem Mehrfamilienhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

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