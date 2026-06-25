Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

-------------- in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft -------------

Oberhausen - Am Dienstag (23.06.2026), kam es zu einem Polizeieinsatz im Bereich der Ulmer Straße, Nähe Helmut-Haller-Platz. Gegen 19.45 Uhr stiegen ein 29-jähriger Mann und später seine 46-jährigen Mutter von ihrem Balkon auf das Flachdach eines Restaurants in der Ulmer Straße. Der 29-Jährige hielt hierbei sein 16 Monate altes Kind in den Armen und befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Der Mutter und zwei hinzugekommenen Passanten gelang es, zu verhindern, dass sich der 29-Jährige mit dem Kind vom Dach stürzte und ihm das Kind abzunehmen. Im Anschluss sprang der 29-Jährige vom Dach des Gebäudes. Er überlebte den Sturz und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Kind befindet sich in der Obhut des Jugendamtes. Gegen den 29-Jährigen wird nunmehr ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts zum Nachteil seines Sohnes. Der 29-Jährige und die 46-Jährige haben die rumänische Staatsangehörigkeit.

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