PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

   -------------- in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft 
                  -------------

Oberhausen - Am Dienstag (23.06.2026), kam es zu einem Polizeieinsatz im Bereich der Ulmer Straße, Nähe Helmut-Haller-Platz. Gegen 19.45 Uhr stiegen ein 29-jähriger Mann und später seine 46-jährigen Mutter von ihrem Balkon auf das Flachdach eines Restaurants in der Ulmer Straße. Der 29-Jährige hielt hierbei sein 16 Monate altes Kind in den Armen und befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Der Mutter und zwei hinzugekommenen Passanten gelang es, zu verhindern, dass sich der 29-Jährige mit dem Kind vom Dach stürzte und ihm das Kind abzunehmen. Im Anschluss sprang der 29-Jährige vom Dach des Gebäudes. Er überlebte den Sturz und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Kind befindet sich in der Obhut des Jugendamtes. Gegen den 29-Jährigen wird nunmehr ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts zum Nachteil seines Sohnes. Der 29-Jährige und die 46-Jährige haben die rumänische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 16:23

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung und Beleidigungen

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am heutigen Mittwoch (24.06.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen am Königsplatz. Gegen 14.00 Uhr gerieten zwei alkoholisierte 32-Jährige zunächst verbal in Streit, woraufhin einer der beiden den Rollator des anderen in einen Brunnen warf. Die beiden Männer gingen im Anschluss ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 13:03

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte

    Augsburg (ots) - Göggingen - Am Dienstag (23.06.2026) leistete eine 47-Jähriger Widerstand und griff Polizeibeamte in der Butzstraße an. Gegen 09.00 Uhr sollte gegen die 47-jährige Frau ein Haftbefehl vollzogen werden. Die 47-Jährige zeige ein aggressives Verhalten und wehrte sich gegen die Verhaftung. Beim Anlegen der Handfesseln biss sie einen Beamten in den ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 13:03

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Dienstag (23.06.2026) leistete eine 63-Jährige Widerstand und griff Polizeibeamte auf dem Königsplatz an. Gegen 14.00 Uhr befand sich die 63-jährige Frau im Bereich des Haltstellendreiecks und betätigte mehrfach grundlos den Notrufknopf. Als die 63-Jährige zum Zwecke der Identitätsfeststellung durch die Einsatzkräfte durchsucht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren