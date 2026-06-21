Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheit

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Samstag (20.06.2026) war ein 57-Jähriger unter Alkoholeinfluss mit seinem Pkw in der Stuttgarter Straße unterwegs. Gegen 21.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann und stellte dabei Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Der 57-Jährige hat die litauische Staatsangehörigkeit.

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