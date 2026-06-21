Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Göggingen - In der Zeit von Donnerstag (18.06.2026), 20.00 Uhr bis Freitag (19.06.2026), 07.45 Uhr, entwendeten einer oder mehrere unbekannte Täter ein Pedelec von einem Fahrradständer aus der Flößerstraße. Der oder die Täter entwendeten das abgesperrte Pedelec, indem das Fahrradschloss aufgebrochen wurde. Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen des Diebstahls eines Fahrrads im besonders schweren Fall. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd, unter der Telefonnummer 0821/323-2710, zu melden.

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