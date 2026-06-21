Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Ladendieb fest

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (19.06.2026) entwendete ein 49-Jähriger Getränke aus einem Supermarkt in der Halderstraße. Gegen 16.45 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter den Diebstahl und sprach den 49-jährigen Mann an. Dieser beleidigte und bedrohte daraufhin den 22-jährigen Mitarbeiter, welcher zwischenzeitlich die Polizei verständigte. Bei Eintreffen der Polizei beleidigte der 49-Jährige auch einen der Beamten. Da der 49-Jährige erst am Vortag aus einer Justizvollzuganstalt entlassen wurde, nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest. Der 49-jährige Mann wurde in die Arresträume des Polizeipräsidiums verbracht und am 20.06.2026 einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Bedrohung, Beleidigung und Diebstahl. Der 49-jährige Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Der 49-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

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