Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach Dieseldiebstahl

Augsburg (ots)

Zusmarshausen - Im Zeitraum von 17.06.2026 (Mittwoch) bis 18.06.2026 (Donnerstag) kam es zu einem Dieseldiebstahl an einem Lkw auf einem Parkplatz an der A8 Richtung München.

Ein bislang unbekannter Täter brach den Tankdeckel des Lkw auf und entwendete Dieselkraftstoff. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich sowie ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Die Autobahnpolizei ermittelt nun wegen eines Vergehens des besonders schweren Falls des Diebstahls an einem Kraftfahrzeug.

Zeugenhinweise nimmt die Autobahnpolizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.

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