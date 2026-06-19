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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Augsburg / B17 - Am 18.09.2026 (Donnerstag) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B17, Fahrtrichtung Süden, auf Höhe der Bgm.-Ackermann-Straße.

Gegen 13:00 Uhr fuhr ein 59-jähriger Autofahrer vom Einfädelstreifen auf die B17 ein und kollidierte hierbei mit einem bevorrechtigen 76-jährigen Lkw-Fahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw gegen die Mittelleitplanke geschleudert.

Der Lkw verlor aufgrund des Zusammenstoßes Betriebsstoffe, welche vor Ort gebunden werden mussten.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 39.000 Euro. Die Unfallörtlichkeit musste für die Zeit der Unfallaufnahme und aufgrund der Reinigungsarbeiten gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

Der Autofahrer sowie der Lkw-Fahrer besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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