PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (18.06.2026) pöbelte ein 79-Jähriger mehrere Gäste in einer Eisdiele in der Neuburger Straße an. Da er sich nach Aufforderung des Inhabers weigerte diese zu verlassen, wurde die Polizei hinzugerufen.

Gegen 18.00 Uhr kontrollierten die Beamten den Mann in der Eisdiele und forderten ihn abermals auf, das Lokal zu verlassen. Da er dieser Aufforderung nicht nachkam, wurde ein Platzverweis gegen den 79-Jährigen ausgesprochen. Da er auch diesem nicht nachkam und weiterhin renitent war, sollte der Mann in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete der 79-Jährige Widerstand, indem er u.a. eine Polizeibeamtin schlug.

Der Mann wurde anschließend gefesselt und in Gewahrsam genommen. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand. Die Polizei ermittelt gegen den 79-Jährigen nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruch. Der 79-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.

Lechhausen- Am Donnerstag (18.06.2026) kam es in der Behringerstraße zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte.

Gegen 13:00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife Personen an einer offenen Feuerstelle am Lechufer. Es stellte sich heraus, dass gegen einen 33-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Augsburg vorlag.

Nach Bekanntgabe des Haftbefehls durch die Polizeibeamten flüchtete der Mann zu Fuß und stieß hierbei einen Polizeibeamten zu Boden und kratzte eine Polizeibeamtin. Der 33-Jährige konnte eingeholt und verhaftet werden. Der Richter setzte im weiteren Verlauf den Haftbefehl außer Vollzug. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte verletzt. Ein Beamter war nicht mehr dienstfähig.

Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der 33-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 19.06.2026 – 13:35

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheitsfahrt

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (19.06.2026) befuhr ein 29-Jähriger unter Alkoholeinfluss mit seinem E-Scooter die Schießgrabenstraße. Gegen 03.00 Uhr kontrollierte die Polizei den Mann und stellte dabei Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Zudem zeigte der Mann drogentypisches Verhalten. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme bei dem ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 14:04

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

    Augsburg (ots) - Dillingen - Bereits am Dienstag (16.06.2026) im Zeitraum von 19.30 Uhr bis 20.00 Uhr ereignete sich auf einem Betriebsgelände eines Wertstoffhofes in der Straße Nachtweide ein Diebstahl. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten drei bislang unbekannte Täter gewaltsam auf das Betriebsgelände und entwendeten von dort mehrere hundert Kilogramm Kupfer und Messing. Der Beuteschaden liegt im mittleren ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 14:03

    POL Schwaben Nord: Polizeiinspektion Schwabmünchen führt Schwerpunktkontrollen durch

    Augsburg (ots) - Schwabmünchen - Am Mittwoch (17.06.2026) in der Zeit von 16.00 Uhr bis 23.00 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Schwabmünchen Schwerpunktkontrollen zum Thema "Alcohol & Drugs" durch und beteiligten sich damit an der von 15.06. bis 21.06.2026 stattfindenden, europaweiten ROADPOL-Aktionswoche. Im Kontrollzeitraum konnten die Beamten rund 130 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren