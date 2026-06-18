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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch und bittet um Mithilfe

Augsburg (ots)

Inningen - Am Donnerstag (18.06.2026) brachen unbekannte Täter in einen Kiosk in der Oktavianstraße ein. Gegen 02.15 Uhr konnte ein 26-jähriger Anwohner wahrnehmen, dass sich mehrere Personen durch Einschlagen einer Scheibe Zutritt zu dem Geschäft verschafften. Aus dem Verkaufsraum entwendeten die Täter mehrere Artikel. Der 26-Jährige verständigte umgehend die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Personen nicht mehr festgestellt werden. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens und Beuteschadens kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. In diesem Zusammenhang bittet die Kripo Augsburg um Mithilfe. Zeugen, welche tatrelevante Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten, sich bei Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3821 zu melden. Hierunter zählen insbesondere auffällig fahrende oder wartende Fahrzeuge und / oder auffällige Personen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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