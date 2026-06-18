Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheitsfahrt

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Mittwoch (17.06.2026) befuhr ein 51-Jähriger unter Alkoholeinfluss mit seinem Auto die Hochfeldstraße. Gegen 16.00 Uhr kontrollierte die Polizei den Mann und stellte dabei Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme bei dem 51-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols gegen den Mann. Der 51-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

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