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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Sonntag (14.06.2026) im Zeitraum von 09.00 Uhr bis 16.45 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto. Das Fahrzeug parkte in der Roggenstraße. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 EUR. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der 0821/323-2510 zu melden. Lechhausen - Am Dienstag (16.06.2026), 15.00 Uhr bis Mittwoch (17.06.2026), 16.45 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Zaun. Ein 57-jähriger Kleingarteninhaber stellte am Mittwochmorgen einen Schaden an seinem Zaun, sowie diverse Fahrzeugteile, unter anderem Teile eines Außenspiegels, vor seinem Grundstück in der Derchinger Straße fest. Nach jetzigem Ermittlungsstand fuhr der unbekannte Täter mit seinem Auto gegen den Zaun und entfernte sich im Nachgang unerkannt. Das Fahrzeug müsste deutliche Schäden an der Karosserie, sowie einen fehlenden Spiegel aufweisen. Der Sachschaden am Zaun beläuft sich auf rund 5.000EUR. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der 0821/323-2310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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