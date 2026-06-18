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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Dienstag (16.06.2026), 22.30 Uhr, bis Mittwoch (17.06.2026), 06.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannter Täter zwei E-Bikes der Marke Cone samt Schloss von einem Fahrradständer in der Dr.-Otto-Meyer-Straße. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost, unter der Telefonnummer 0821/323-2310, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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