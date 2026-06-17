Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach tödlichem Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Haunstetten-Siebenbrunn - Am heutigen Mittwochabend (17.06.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 59-jährigem Fahrradfahrer und einer Straßenbahn. Der Fahrradfahrer wurde dabei tödlich verletzt.

Gegen 16.45 Uhr stieß der 59-Jährige mit einer Straßenbahn zusammen. Dabei geriet der Fahrradfahrer unter das Fahrzeug. Der Mann erlitt durch den Unfall tödliche Verletzungen. Eine Betreuung vor Ort durch eine psychosoziale Unterstützung wurde gewährleistet. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Im Kreuzungsbereich der Postillonstraße / Unterer Talweg kam es zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang. Beide Fahrzeugführer besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

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