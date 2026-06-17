Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei vollzieht Durchsuchungsbeschlüsse aufgrund des Verdachts von banden- und gewerbsmäßigen Betrugs

Augsburg (ots)

------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg -----------------

PP Schwaben Nord - Am Dienstag (16.06.2026) fand eine geplante und großangelegte Durchsuchungsaktion der Kriminalpolizei Augsburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg statt.

In den frühen Morgenstunden durchsuchten Beamte mehrerer Dezernate der Kriminalpolizei zeitgleich fünf Objekte im Stadtgebiet Augsburg und ein Objekt im Landkreis Aichach-Friedberg. Bei den Objekten handelte es sich um Wohn-/Einfamilienhäuser.

Die Beamten des Betrugskommissariats führten über mehrere Wochen umfangreiche Ermittlungen u.a. wegen des Verdachtes des banden- und gewerbsmäßigen Betruges.

Insgesamt entstand dadurch nach aktuellem Stand der Ermittlungen ein Vermögensschaden im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich.

Im Zuge des koordinierten Einsatzes wurde Gold im niedrigen sechsstelligen Bereich, welches noch keiner Straftat eindeutig zugeordnet werden konnte und zwei Schusswaffen, eine Schreckschusswaffe und eine Druckluftpistole, aufgefunden. Bei den von der Durchsuchung betroffenen Personen handelt es sich um vier Männer im Alter von 29, 26, 23 und 53, sowie um eine Frau im Alter von 28 Jahren.

Die Männer besitzen die kosovarische (29, 53), mazedonische (26) und palästinensische (23) Staatsangehörigkeit. Die Frau besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

An dem Einsatz waren u.a. Kräfte des PP Schwaben Nord, des PP München, der Bereitschaftspolizei und der Staatsanwaltschaft beteiligt.

Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Augsburg geführt und dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell