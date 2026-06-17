Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (16.06.2026) im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr beschädigte ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto. Das Fahrzeug parkte auf einem Parkplatz in der Langenmantelstraße. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000EUR. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der 0821/323-2110 zu melden.

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