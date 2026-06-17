Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Augsburg (ots)

---------- in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft ----------

Göggingen - Am Dienstag (16.06.2026) entwendete ein 27-Jähriger mehrere Gegenstände aus einem Laden in der Eichleitnerstraße. Der 27-Jährige konnte gegen 15.00 Uhr durch einen 38-jährigen Ladendetektiv dabei beobachtet werden, wie er einen Laptop und einen Rucksack entwendete. Die hinzugerufene Polizei konnte den 27-Jährigen feststellen und vorläufig festnehmen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten zudem fest, dass der 27-Jährige Klamotten trug, welche im Vorfeld in einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt entwendet wurden. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Nach dem 27-Jährige in Deutschland keinen festen Wohnsitz vorweisen konnte, wurde dieser auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter beim AG Augsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 27-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls. Der 27-jährige Tatverdächtige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

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