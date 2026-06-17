Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzungsdelikt

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Dienstag (16.06.2026) kam es zu einer Körperverletzung in der Saarburgstraße. Gegen 20.30 Uhr kam es zum Streit zwischen zwei Personengruppen. Im Verlauf des Streits warf ein bislang unbekannter Täter eine Glasflasche in Richtung eines 34-Jährigen. Die Glasflasche zerbrach an einem Hindernis. Der 34-Jährige wurde durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt. Der unbekannte Täter konnte noch vor Eintreffen der Beamten unerkannt fliehen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdelikts. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der 0821/323-2510 zu melden.

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