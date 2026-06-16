Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Bereits am Samstag (13.06.2026) verletzten mehrere bislang unbekannte Täter einen 26-Jährigen in der Maximilianstraße. Der 26-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Gegen 05.15 Uhr gingen die Unbekannten den 26-Jährigen körperlich an und schlugen ihn. Die unbekannten Täter konnten vor Eintreffen der Beamten unerkannt fliehen. Eine sofortige Fahndung blieb ergebnislos. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdelikts. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte, unter der 0821/323-2110, zu melden.

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