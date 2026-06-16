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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verstoß gegen das Waffengesetz

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (15.06.2026) stellte die Polizei im Paul-Ben-Heim-Weg ein Springmesser bei einem 21-Jährigen fest. Gegen 19.00 Uhr kontrollierten die Beamten den 21-Jährigen. Im Rahmen dieser stellten die Beamten ein Springmesser bei dem 21-Jährigen fest. Das Messer wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 21-Jährigen. Dieser besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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