Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verstoß gegen das Waffengesetz

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (15.06.2026) stellte die Polizei im Paul-Ben-Heim-Weg ein Springmesser bei einem 21-Jährigen fest. Gegen 19.00 Uhr kontrollierten die Beamten den 21-Jährigen. Im Rahmen dieser stellten die Beamten ein Springmesser bei dem 21-Jährigen fest. Das Messer wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 21-Jährigen. Dieser besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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