Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Montag (15.06.2026) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Haustüre eines Einfamilienhauses in der Waibelstraße. Gegen 19.15 Uhr nahm eine 66-Jährige einen lauten Knall vor ihrem Haus war. Die Unbekannten warfen die Glasscheibe ihrer Haustüre mittels eines Stücks Holzes ein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000EUR. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost, unter der Telefonnummer 0821/323-2310, zu melden.

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