Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Montag (15.06.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 25-jährigen Autofahrer und einem 19-Jährigen Autofahrer in der Meraner Straße. Der 25-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Gegen 18.00 Uhr befuhr ein 25-jähriger Autofahrer die Meraner Straße in Richtung Stadtmitte. Hierbei geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto eines 19-Jährigen. Durch den Unfall wurden der 25-Jährige schwer verletzt. Der 19-Jährige wurde lediglich leicht verletzt. An den beiden Autos entstand Totalschaden. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 70.000EUR. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen den 25-Jährigen. Dieser besitzt die slowenische Staatsangehörigkeit.

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