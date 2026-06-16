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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Rollerdiebstahl

Augsburg (ots)

Hochzoll - Im Zeitraum von Samstag (13.06.2026), 18.30 Uhr, bis Sonntag (14.06.2026), 15.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Roller der Marke Piaggio in der Nebelhornstraße. Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd, unter der Telefonnummer 0821/323-2710, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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