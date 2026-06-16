Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Beleidigung und Bedrohung
Augsburg (ots)
Innenstadt - Bereits am Samstag (13.06.2026), gegen 18.00 Uhr bedrohte und beleidigte ein bislang unbekannter Täter einen 53-Jährigen in einem Café in der Mittelstraße. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte, unter der Telefonnummer 0821/323-2110, zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell