POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Beleidigung und Bedrohung

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Sonntag (14.06.2026) kam es an einer Sporthalle in der Eppaner Straße zu einem schadensträchtigen Brand. Gegen 07.00 Uhr geriet die Sporthalle in Brand. Das Feuer breitete sich durch die Zwischendecke in weitere Gebäudeteile aus, weswegen das Dach zu Teilen abgetragen werden musste. Der Brand konnte letztlich durch die ...

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