Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach schadensträchtigem Brand

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Sonntag (14.06.2026) kam es an einer Sporthalle in der Eppaner Straße zu einem schadensträchtigen Brand. Gegen 07.00 Uhr geriet die Sporthalle in Brand. Das Feuer breitete sich durch die Zwischendecke in weitere Gebäudeteile aus, weswegen das Dach zu Teilen abgetragen werden musste. Der Brand konnte letztlich durch die Berufsfeuerwehr Augsburg in Zusammenarbeit mit den Freiwilligen Feuerwehren des Stadtgebiets Augsburg und des THWs Augsburg gelöscht werden. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Nach jetzigem Erkenntnisstand geht diese jedoch von einem technischen Defekt an den Wechselrichtern der an der Halle angebrachten PV Anlage aus. Durch den Einsatz kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen durch Sperrung der umliegenden Straßen. Der Sachschaden wird auf etwa 500.000 Euro - 1.000.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

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