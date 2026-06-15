Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Sonntag (14.06.2026) kontrollierte eine Polizeistreife einen E-Scooterfahrer in der Donauwörther Straße. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Gegen 08.00 Uhr befuhr ein 34-Jähirger auf einem E-Scooter die Donauwörther Straße. Die Polizei kontrollierte den Mann und stellte dabei Alkoholgeruch fest. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 34-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols und nach dem Straßenverkehrsgesetz. Der 34-jährige Mann hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

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