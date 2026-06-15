Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach tödlichem Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Spickel-Herrenbach - Am heutigen Montag (15.06.2026) kam es zum Verkehrsunfall zwischen dem 62-Jährigen Fahrer eines Lkw und einer 70-jährigen Fahrradfahrerin in der Berliner Allee. Die 70-Jährige wurde dabei tödlich verletzt. Gegen 10.00 Uhr übersah der 62-jährige Lkw-Fahrer beim Abbiegevorgang die querende 70-jährige Fahrradfahrerin. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, wodurch die Fahrradfahrerin unter das Fahrzeug geriet. Die 70-Jährige erlitt tödliche Verletzungen. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Im Bereich der Berliner Allee kam es den gesamten Vormittag zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang. Der 62-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Die 70-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell