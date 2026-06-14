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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand und tätlichem Angriff auf Polizeibeamte

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (13.06.2026) leistete ein 49-Jähriger Widerstand und griff mehrere Polizeibeamte an. Gegen 23.45 Uhr wurde der Polizei eine betrunkene Person gemeldet, welche mehrfach auf die Straße Klinkertorplatz und Volkhartstraße lief. Bei der Polizeikontrolle zeigte sich der 49-Jährige unkooperativ, er beleidigte die eingesetzten Beamten und griff diese schließlich an. Bei der anschließenden Fesselung leistete der Mann Widerstand. Da eine Eigengefährdung des Mannes und die Begehung weiterer Straftaten nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Mann für den Rest der Nacht in den Polizeiarrest gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte gegen den 49-Jährigen. Der 49-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt - Am Samstag (13.06.2026) leistete ein 34-Jähriger bei einer Polizeikontrolle Widerstand und verletzte zwei Polizeibeamte. Gegen 02.00 Uhr konnten Polizeibeamte beobachten, wie der sichtlich betrunkene 34-Jährige auf einen E-Scooter aufsteigen wollte. Aus diesem Grund kontrollierten sie den Mann und stellten dabei fest, dass dieser beim Schieben des E-Scooters bereits einen Pkw beschädigt hatte. Bei der Feststellung seiner Personalien beleidigte der 34-Jährige die Polizeibeamten und schlug einem von ihnen unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht. Als der 34-Jährige daraufhin gefesselt werden sollte, spuckte er in Richtung der Streife und biss einen weiteren Polizeibeamten mehrmals in den Finger. Zur Unterbindung weiterer Straftaten wurde der 34-Jährige in den Polizeiarrest gebracht. Hier beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach. Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands und tätlichem Angriff auf Polizeibeamte und weiterer Delikte gegen den 34-Jährigen. Der 34-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1018
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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