Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Ordnungswidrigkeit nach Autofahrt unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (13.06.2026) kontrollierte eine Polizeistreife eine Autofahrerin am Moritzplatz, die unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Gegen 07.30 Uhr kontrollierten die Beamten eine 18-jährige Autofahrerin. Hierbei wurden Alkoholgeruch sowie drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,5 Promille, ein Drogentest zeigte ein positives Ergebnis auf THC und Kokain. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme bei der 18-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz gegen die 18-Jährige.

Die 18-Jährige hat die rumänische Staatsangehörigkeit.

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