PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Ordnungswidrigkeit nach Autofahrt unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (13.06.2026) kontrollierte eine Polizeistreife eine Autofahrerin am Moritzplatz, die unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Gegen 07.30 Uhr kontrollierten die Beamten eine 18-jährige Autofahrerin. Hierbei wurden Alkoholgeruch sowie drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,5 Promille, ein Drogentest zeigte ein positives Ergebnis auf THC und Kokain. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme bei der 18-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz gegen die 18-Jährige.

Die 18-Jährige hat die rumänische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1018
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 14.06.2026 – 13:45

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag befuhr ein 21-jähriger Autofahrer die Grottenau mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Gegen 21.45 Uhr stellte eine Polizeistreife den 21-Jährigen fest, wie dieser die Grottenau befuhr und mit überhöhter Geschwindigkeit in die Volkhartstraße abbog. Anschließend fuhr der 21-Jährige auf der Volkhartstraße mit bis zu ...

    mehr
  • 14.06.2026 – 13:44

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall und weiterer Delikte

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Samstag (13.06.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Dieselstraße Ecke Donauwörther Straße. Ein 20-Jähriger befuhr gegen 22.30 Uhr die Dieselstraße in einem Pkw in westlicher Fahrtrichtung und wollte nach links in die Donauwörther Straße abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 46-Jährigen, der die ...

    mehr
  • 14.06.2026 – 13:43

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Sonntag (14.06.2026) kontrollierte eine Polizeistreife einen E-Scooterfahrer an der Ecke Grottenau/Theaterstraße. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Gegen 06.00 Uhr befuhr ein 26-Jähriger auf einem E-Sccoter die Grottenau. Die Polizei kontrollierte den Mann und stellte dabei Alkoholgeruch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren