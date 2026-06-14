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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag befuhr ein 21-jähriger Autofahrer die Grottenau mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Gegen 21.45 Uhr stellte eine Polizeistreife den 21-Jährigen fest, wie dieser die Grottenau befuhr und mit überhöhter Geschwindigkeit in die Volkhartstraße abbog. Anschließend fuhr der 21-Jährige auf der Volkhartstraße mit bis zu 105 km/h. In der Gesundbrunnenstraße wurde der 21-Jährige einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden der Führerschein und der Pkw Mercedes des Mannes beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den Mann. Der 21-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1018
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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