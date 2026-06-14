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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (14.06.2026) kontrollierte eine Polizeistreife einen E-Scooterfahrer an der Ecke Grottenau/Theaterstraße. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Gegen 06.00 Uhr befuhr ein 26-Jähriger auf einem E-Sccoter die Grottenau. Die Polizei kontrollierte den Mann und stellte dabei Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,7 Promille. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme bei dem 26-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols gegen den Mann. Der 26-Jährige hat die marokkanische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1018
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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