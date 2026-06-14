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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Sonntag (14.06.2026) bemerkte eine zivile Polizeistreife einen 24-jährigen Autofahrer, der mehrfach mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr und sich einer Polizeikontrolle entzog. Gegen 03.30 Uhr stellte die zivile Polizeistreife einen Pkw in Inningen fest, der durch seine deutlich überhöhte Geschwindigkeit auffiel. Auf der Landstraße zwischen Inningen und Göggingen überholte der 24-Jährige trotz Überholverbots und mit überhöhter Geschwindigkeit einen weiteren Pkw. Einer anschließenden Verkehrskontrolle versuchte sich der Fahrer zu entziehen, in dem er sämtliche Anhaltesignale missachtete, nach rechts in die Bürgermeister-Ulrich-Straße einbog und hier auf Geschwindigkeiten bis 160 km/h beschleunigte. Die Streife verlor das Fahrzeug zunächst aus den Augen, es konnte jedoch wenig später an der Halteradresse in Königsbrunn festgestellt werden. Nach mehrmaliger Aufforderung öffnete der 24-Jährige die Tür und räumte schließlich ein, der Fahrer des Fahrzeugs gewesen zu sein. Der Führerschein des Mannes wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und weiterer Delikte gegen den 24-Jährigen. Der 24-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1018
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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