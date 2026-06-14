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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach exhibitionistischer Handlung

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Samstag (13.06.2026) zeigte sich ein Mann unsittlich gegenüber zwei Kindern im Supplypark in der Pearl-S.-Buck-Straße. Gegen 13.45 Uhr befanden sich zwei sechs und zehn Jahre alte Geschwister im Park und spielten. Hier wurden sie von einem bislang unbekannten Mann angesprochen, ob er ihnen "etwas zeigen" solle. Der Mann öffnete daraufhin seine Hose und manipulierte an seinem Glied. Die beiden Kinder liefen daraufhin nach Hause und berichteten dort von dem Vorfall. Eine sofortige polizeiliche Fahndung nach dem Mann verlief ohne Erfolg. Die Kinder beschrieben den Mann wie folgt: Ca. 50 - 70 Jahre alt, graue Haare, kräftige Statur, er trug ein T-Shirt in kräftigem blau und eine kurze Hose. Er führte ein Fahrrad und einen weißen Eimer mit sich. Die Polizei ermittelt nun wegen sexuellem Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt gegen den unbekannten Mann. Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten oder den Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West, unter der Tel. 0821/323-2510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1018
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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