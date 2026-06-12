Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (12.06.2026), gegen 00.00 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem Pkw die Prinzregentenstraße. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der 26-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der 26-Jährige besitzt die afghanische Staatsbürgerschaft.

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