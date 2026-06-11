Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizeieinsatz an Schule

Augsburg (ots)

Göggingen - Am heutigen Donnerstagvormittag (11.06.2026) befand sich eine 15-jährige Schülerin in einer Schule in der Friedrich-Ebert-Straße in einem psychischen Ausnahmezustand. Gegen 11.00 Uhr verständigte der Schulleiter die Polizei. Offenbar sprach die 15-Jährige eine verbale Bedrohung gegenüber einer Mitschülerin aus. Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung der Schüler oder Lehrkräfte bestanden zu keinem Zeitpunkt. Beamte stellten die 15-jährige Schülerin im Bereich der Schule fest und verbrachten sie auf die Dienststelle.

Die Polizei ermittelt nun die Umstände und Hintergründe.

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