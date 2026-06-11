PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kontrollen im Rahmen der Präventionswoche "Action Day - verbotene Prostitution"

Augsburg (ots)

Dillingen - Am Mittwoch, 10.06.2026 fanden unter Federführung der Kriminalpolizei Dillingen an mehreren Örtlichkeiten im Landkreis Donau Ries Kontrollen und Überprüfungen in Sachen "Ausübung der verbotenen Prostitution" statt. An dem im Vorfeld vorgeplanten Einsatz wurde die Kriminalpolizeiinspektion Dillingen von mehreren Dienststellen, u. a. Beamten der Polizeiinspektion Rain, der Bereitschaftspolizei und auch der Diensthundestaffel beteiligt. Daneben wurde der Einsatz von zivilen Ermittlern begleitet. Nach Hinweisen und konkreten Ermittlungsanlässen überprüften die Einsatzkräfte am Nachmittag und späten Abend Objekte in Rain und Asbach-Bäumenheim. Im Zuge der Ermittlungen und Überprüfungen konnten vier unabhängig voneinander handelnde Frauen, die sich auf entsprechenden Plattformen im Internet für sexuelle Dienste gegen Entgelt anboten, festgestellt und konkrete Verstöße nachgewiesen werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen eines Vergehens bzw. wegen einer Ordnungswidrigkeit bezüglich der Ausübung der unerlaubten Prostitution. Die angetroffenen Frauen im Alter von 22, 26, 34, 37 Jahren sind rumänischer Staatsangehörigkeit. Insgesamt waren an dem Einsatz 66 Polizeibeamte beteiligt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 11.06.2026 – 15:01

    POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand

    Augsburg (ots) - Thierhaupten - Am Mittwoch (11.06.2026) kam es zu einem Brand in einer Reithalle in der Thierhauptener Straße. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es wurden keine Personen und keine Tiere verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 420.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Augsburg geht bei der Brandursache von einer Heuselbstentzündung aus. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 15:00

    POL Schwaben Nord: Unfall bei landwirtschaftlichen Arbeiten (wie bereits lokal berichtet)

    Augsburg (ots) - Buttenwiesen - Am Mittwoch (10.06.2026) kam es im Buttenwiesener Gemeindeteil Wortelstetten zu einem Unfall auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Gegen 10:55 Uhr war ein 69-Jähriger im Greggenhof im Stadel beim Arbeiten mit Heuballen zugange. Aus bisher nicht geklärter Ursache stürzten mehrere Quaderballen von einem Stapel herab und verletzten den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren