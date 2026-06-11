Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kontrollen im Rahmen der Präventionswoche "Action Day - verbotene Prostitution"

Augsburg (ots)

Dillingen - Am Mittwoch, 10.06.2026 fanden unter Federführung der Kriminalpolizei Dillingen an mehreren Örtlichkeiten im Landkreis Donau Ries Kontrollen und Überprüfungen in Sachen "Ausübung der verbotenen Prostitution" statt. An dem im Vorfeld vorgeplanten Einsatz wurde die Kriminalpolizeiinspektion Dillingen von mehreren Dienststellen, u. a. Beamten der Polizeiinspektion Rain, der Bereitschaftspolizei und auch der Diensthundestaffel beteiligt. Daneben wurde der Einsatz von zivilen Ermittlern begleitet. Nach Hinweisen und konkreten Ermittlungsanlässen überprüften die Einsatzkräfte am Nachmittag und späten Abend Objekte in Rain und Asbach-Bäumenheim. Im Zuge der Ermittlungen und Überprüfungen konnten vier unabhängig voneinander handelnde Frauen, die sich auf entsprechenden Plattformen im Internet für sexuelle Dienste gegen Entgelt anboten, festgestellt und konkrete Verstöße nachgewiesen werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen eines Vergehens bzw. wegen einer Ordnungswidrigkeit bezüglich der Ausübung der unerlaubten Prostitution. Die angetroffenen Frauen im Alter von 22, 26, 34, 37 Jahren sind rumänischer Staatsangehörigkeit. Insgesamt waren an dem Einsatz 66 Polizeibeamte beteiligt.

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