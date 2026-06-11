Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots)

Thierhaupten - Am Mittwoch (11.06.2026) kam es zu einem Brand in einer Reithalle in der Thierhauptener Straße. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es wurden keine Personen und keine Tiere verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 420.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Augsburg geht bei der Brandursache von einer Heuselbstentzündung aus.

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