Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Unfall bei landwirtschaftlichen Arbeiten (wie bereits lokal berichtet)
Augsburg (ots)
Buttenwiesen - Am Mittwoch (10.06.2026) kam es im Buttenwiesener Gemeindeteil Wortelstetten zu einem Unfall auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Gegen 10:55 Uhr war ein 69-Jähriger im Greggenhof im Stadel beim Arbeiten mit Heuballen zugange. Aus bisher nicht geklärter Ursache stürzten mehrere Quaderballen von einem Stapel herab und verletzten den 69-Jährigen. Dieser wurde mit bisher nicht näher bekannten Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.
Der 69-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
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