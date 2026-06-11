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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfall bei landwirtschaftlichen Arbeiten (wie bereits lokal berichtet)

Augsburg (ots)

Buttenwiesen - Am Mittwoch (10.06.2026) kam es im Buttenwiesener Gemeindeteil Wortelstetten zu einem Unfall auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Gegen 10:55 Uhr war ein 69-Jähriger im Greggenhof im Stadel beim Arbeiten mit Heuballen zugange. Aus bisher nicht geklärter Ursache stürzten mehrere Quaderballen von einem Stapel herab und verletzten den 69-Jährigen. Dieser wurde mit bisher nicht näher bekannten Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.

Der 69-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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