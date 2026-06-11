Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach Verkehrsunfall mit Personenschaden

Augsburg (ots)

Ein 58-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw auf dem mittleren Fahrstreifen der A8 in Richtung München. Auf Höhe Dasing geriet der Pkw bei Starkregen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte gegen eine Betonmittelschutzwand sowie gegen eine Leitplanke. Durch den Aufprall wurde der Fahrer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der mittlere Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 58-jährigen Mann. Der 58-jährige Mann besitzt die mazedonische Staatsangehörigkeit.

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