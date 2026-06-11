PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei warnt vor Trickbetrug und Schockanruf

Augsburg (ots)

Stadtgebiet Augsburg - Am Mittwoch (10.06.2026), versuchten bislang unbekannte Täter mehrere Personen im Stadtgebiet Augsburg zu betrügen. In der Zeit von 10.30 Uhr bis 19.30 Uhr erhielten mehrere Personen Anrufe von angeblichen Klinikärzten. Die Anrufer gaben an, dass Familienangehöre schwer erkrankt seien und forderten für die Behandlung eine hohe fünfstellige, teils eine niedrige sechsstellige Summe. In zwei weiteren Fällen gaben die Anrufer an, dass Familienangehöre einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben und forderten eine Kaution im mittleren fünfstelligen Bereich. Es entstand kein Vermögenschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betrugs.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

   - Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder      
     Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine 
     Informationen preis.
   - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie 
     einfach auf.
   - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.
   - Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen 
     nie "Geldwechsler" oder "Prüfer" ins Haus.
   - Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen 
     umgehend den Polizeinotruf 110.
   - Suchen Sie für einen Rückruf bei 
     Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer 
     heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgenden Links: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug https://www.polizei.bayern.de/nmmo ;

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 11.06.2026 – 14:57

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Dienstag (09.06.2026) in der Zeit von 09.00 Uhr bis 17.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E-Bike der Marke Haibike auf einem Fahrradabstellplatz in der Stadtbachstraße. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte ...

    mehr
  • 10.06.2026 – 15:04

    POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei ermittelt nach Verstoß gegen das Waffengesetz

    Augsburg (ots) - Adelsried (AS Adelsried, BAB A8) - Am Dienstag (09.06.2026) gegen 13.00 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Fahrzeuggespann auf der BAB A8 in Richtung München. Bei einer durchgeführten Kontrolle auf Höhe der Anschlussstelle Adelsried, stellten die Beamten in der Mittelkonsole des Fahrzeugs ein verbotenes Messer fest. Das Messer wurde ...

    mehr
  • 10.06.2026 – 15:03

    POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

    Augsburg (ots) - BAB A8 / AS Zusmarshausen (FR Stuttgart) - Am Dienstag (09.06.2026) gegen 19.45 Uhr kam es auf der BAB A8 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem Lkw auf dem linken Fahrstreifen der A8 in Richtung Stuttgart. Kurz nach der Anschlussstelle Zusmarshausen verlor der Lkw seine Heckbordwand, welche auf den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren