Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei warnt vor Trickbetrug und Schockanruf

Augsburg (ots)

Stadtgebiet Augsburg - Am Mittwoch (10.06.2026), versuchten bislang unbekannte Täter mehrere Personen im Stadtgebiet Augsburg zu betrügen. In der Zeit von 10.30 Uhr bis 19.30 Uhr erhielten mehrere Personen Anrufe von angeblichen Klinikärzten. Die Anrufer gaben an, dass Familienangehöre schwer erkrankt seien und forderten für die Behandlung eine hohe fünfstellige, teils eine niedrige sechsstellige Summe. In zwei weiteren Fällen gaben die Anrufer an, dass Familienangehöre einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben und forderten eine Kaution im mittleren fünfstelligen Bereich. Es entstand kein Vermögenschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betrugs.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

- Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Prüfer" ins Haus. - Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen umgehend den Polizeinotruf 110. - Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgenden Links: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug https://www.polizei.bayern.de/nmmo ;

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