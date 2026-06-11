Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (09.06.2026) in der Zeit von 09.00 Uhr bis 17.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E-Bike der Marke Haibike auf einem Fahrradabstellplatz in der Stadtbachstraße. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

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