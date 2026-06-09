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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstählen

Augsburg (ots)

Kriegshaber - In der Zeit von Sonntag (07.06.2026), 19.00 Uhr, bis Montag (08.06.2026), 07.15 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Mountainbike vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses in der Familie-Einstein-Straße. Die Täter entwendeten das abgesperrte Fahrrad samt Fahrradschloss. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Innenstadt - In der Zeit von Freitag (05.06.2026), 13.00 Uhr, bis Sonntag (07.06.2026), 21.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E-Bike, das im Brunnenlechgässchen abgestellt und versperrt war. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 5.300 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen.

Innenstadt - In der Zeit von Freitag (05.06.2026), 19.00 Uhr, bis Sonntag (07.06.2026), 23.45 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Mountainbike im Bereich des Hauptbahnhofes vor der Pferseer Unterführung. Die Täter entwendeten das versperrte Fahrrad samt Fahrradschloss. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Innenstadt - In der Zeit von Donnerstag (04.06.2026), 13.00 Uhr, bis Montag (08.06.2026), 05.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Gravel Bike aus einem Innenhof in der Dammstraße. Die Täter entwendeten das versperrte Fahrrad samt Fahrradschloss. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 1.700 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Innenstadt - In der Zeit von Freitag (05.06.2026), 07.00 Uhr, bis Sonntag (07.06.2026), 21.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fahrrad in der Viktoriastraße am Hauptbahnhof. Die Täter entwendeten das versperrte Fahrrad samt Fahrradschloss. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 650 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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